اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا تعقد اللج

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 2 و 4 تشرين الثاني/ نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس. وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف. وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

يبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.