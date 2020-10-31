في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: لتكن غدامس مدينة السلام و

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: لتكن غدامس مدينة السلام وبناء الدولة، نرحب ونؤيد اجتماع لجنة 5+5 بمدينة غدامس ونعتبر ذلك خطوة شجاعة ومهمة وأساسية لترسيخ مبدأ لا حوار خارج ليبيا وأنه بالإمكان الاجتماع داخل البلاد. التحية لكل أعضاء اللجنة ونأمل أن يخطو أعضاء الملتقى السياسي الليبي وأعضاء الملتقى الاقتصادي أيضا هذه الخطوة وأن يقرروا أن يكون اللقاء في غدامس.