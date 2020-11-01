أعلنت بلدية سرت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بها بلغ نحو 192 حالة وذلك طبقا لآخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان للبلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” فإن إجمالي حالات الوفاة بلغ 21 حالة والحالات النشطة بلغت 54 حالة وتماثل 117 حالة للشفاء.

وطالبت البلدية من المواطنين في حالة ظهور أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالتوجه إلى فريق الرصد والتقصى بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

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