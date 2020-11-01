الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، تلتقي يوم أمس السبت بنائب ر

الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، تلتقي يوم أمس السبت بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في إسطنبول، حيث تم البحث بما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر في تونس، وشددت وليامز على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية، كما أكد الطرفان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.