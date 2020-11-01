وليامز: الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو الوصول إلى الانتخابات العامة. #ليب

وليامز: الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو الوصول إلى الانتخابات العامة. #ليبيا #المرصد
وليامز: الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو الوصول إلى الانتخابات العامة. #ليبيا #المرصد
المشكلة أن الفريق الذي رفضه الشارع الليبي ما زلتم تتمسكون به ، وتعطونه أهمية كبرى ، حيث إن عدد المحسوبين عليه يزيد عددهم على نصف المشاركين في حوار تونس ، هذه هي الكارثة
ايواه..إيه إيه..مازال مقعمع فمريكا..تشيني نثض أنى..علاش..لمريكان ناس كويسه جدا جدا جدا..يعطوني لفلوس بالبلاش..ايوه..كل ناتطلب فيه يعطوهولي..ولما يعطلو..نعيط عليهم..بعدها يعطوهالي..لا لا لا..ميبونيش نعيط عليهم..لاني نعرف كيف نعيط..لما نعيط..هما يسرعو..هذا ععلاش..اني نقعد مقعمز..لا لا شيني خدمه..قتلك مقعمز اني..وهما يعطوني..ايوه..ومريكا للامريكان!
ليبي مقعمز فمريكا 40 عام..😼😜🐵🎈
ايواه..إيه إيه..مازال مقعمع فمريكا..تشيني نثض أنى..علاش..لمريكان ناس كويسه جدا جدا جدا..يعطوني لفلوس بالبلاش..ايوه..كل ناتطلب فيه يعطوهولي..ولما يعطلو..نعيط عليهم..بعدها يعطوهالي..لا لا لا..ميبونيش نعيط عليهم..لاني نعرف كيف نعيط..لما نعيط..هما يسرعو..هذا ععلاش..اني نقعد مقعمز..لا لا شيني خدمه..قتلك مقعمز اني..وهما يعطوني..ايوه..ومريكا للامريكان!
ليبي مقعمز فمريكا 40 عام..😼😜🐵🎈
قداش عمري؟..59
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