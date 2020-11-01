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صحفي ليبي يؤكد تورط السفير القطري في عملية اختطاف محمد بعيو أكد الصحفي الليبي م

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صحفي ليبي يؤكد تورط السفير القطري في عملية اختطاف محمد بعيو

أكد الصحفي الليبي محمد ربيع، أن السفير القطري لدى ليبيا فرض على "كتيبة ثوار طرابلس" التي اختطفت قبل فترة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، جملة من النقاط من بينها فرض إقالته من منصبه مع إبقائه قيد الاعتقال.

وقال محمد ربيع في تدوينة له على فيسبيوك، "على مسؤليتي. سفير قطر الى ليبيا فرض على المجموعة المسلحة كتيبة ثوار طرابلس (يقودها أيوب أبوراس) والتي اختطفت محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، السفير القطري فرض عليهم تنفيذ التالي:

1- ان يستقيل محمد بعيو من منصبه.

2- أن يقال محمد بعيو من منصبه.

3- يبقى في الاعتقال".

وأضاف الصحفي الليبي أنه لم يفهم "كيف يمكن لسفير دولة قطر أن يسجن قيادات اعلامية ليبية في ليبيا والتيار الاسلامي في ليبيا؛ مقاتلة على إخوان على تيار الشيخ الغرياني كلهم ينفذون أوامر السفير القطري" الذي "لا يتواجد في اطرابلس أصلا".

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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