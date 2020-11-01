بن غربية: جهاز الحرس الوطني هو صمام الأمان.. ونتمنى اعتماد ميزانية الجهاز من الر

بن غربية: جهاز الحرس الوطني هو صمام الأمان.. ونتمنى اعتماد ميزانية الجهاز من الرئاسي. #ليبيا #المرصد
بن غربية: جهاز الحرس الوطني هو صمام الأمان.. ونتمنى اعتماد ميزانية الجهاز من الرئاسي. #ليبيا #المرصد
عشم ابليس فى الجنة فانم ياكلاب سيتم كنسكم والقاؤكم فى القمامة فلا مكان الا للجيش النظامى من خريجى الكليات العسكرية فقط اما انتم فروح نام فى حضن امك واحرسها فى خيام النكاح حرس لوطى متدنى للشراج للدفاع عن الشرجية
اما غريبة يابن غريبة انت عايش فى اوهام فالرئاسة الجديدة ستكون فى سرت تحت حماية جهاز شرطة وجيش نظامى موحد وبالتالى لامكان لنفايات ارهابية غريبة على المجتمع الليبى يمكنك الرحيل الى اسطنبول لن تكون بن غريبة هناك لانك ستلتحق بامك فى احد بيوت الدعارة هناك وتقدم الخدمة الشركية وتكون هناك الحرس الرقاصى على انغام تركية رقصنى يادلع
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