صنع الله: الافتتاح الفعلي لحقل سيناون حدث في 2020 عكس ما يتصور الكثيرون قال رئي

صنع الله: الافتتاح الفعلي لحقل سيناون حدث في 2020 عكس ما يتصور الكثيرون

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، إن الافتتاح الفعلي لحقل سيناون بمدينة نالوت كان في العام 2020 وعلى عكس ما يتصور الكثيرون.

وأوضح صنع الله إن الحقل دخل الخدمة خلال الأيام الماضية فقط، بينما ما حدث في العام 2011 هو افتتاح تجريبي قامت به المؤسسة في تلك الفترة حيث قامت شركة الخليج العربي بتشغيل بئر واحد وبقدرة إنتاجية بلغت 3 آلاف برميل ومن ثم توقف الحقل عن العمل طيلة السنوات الماضية.