المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مرتفع جوي يؤثر على مناطق ليبيا يعمل على اعتدال ن

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مرتفع جوي يؤثر على مناطق ليبيا يعمل على اعتدال نسبي في حالة الطقس على أغلب المناطق حيث الرياح السائدة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة خلال النهار معتدلة نسبيا على أغلب مناطق الشمال حيث تتراوح مابين (20-26) م، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (25-28) م، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على بعض مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية حيث متوقع تسجل ما بين (10-14) م.

-الأجواء بصفة عامة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة من حين لأخر، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف اخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الجبلية.