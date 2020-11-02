مليته للنفط: بدء تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبو الطفل أوضحت شركة مليته للنفط و

مليته للنفط: بدء تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبو الطفل

أوضحت شركة مليته للنفط والغاز، إن حقل أبو الطفل، بدء فعليا، اليوم الإثنين، في تشغيل معمل تسييل الغاز واستخلاص المكثفات واستناف عمليات ضخ الغاز لحقل الانتصار بشكل تدريجي، مؤكدةً أن عملية التشغيل تأتى بعد سلسلة من أعمال الصيانة والاختبارات لضمان الجاهزية والسيطرة على تسرب الغاز بفاصل المرحلة الأولى بنجاح.

ووجهت الشركة، في بيانها، الشكر لإدارة حقل أبوالطفل وأقسام الصيانة والإنتاج والتفتيش والسلامة على كل مجهوداتهم لاستناف عمليات التشغيل بشكل أمن متبعين كافة إجراءات السلامة