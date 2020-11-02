الرعيش: لا نستبعد تدخل #قطر وتركيا لتفجير الوضع العسكري في #ليبيا عن طريق الميلي

الرعيش: لا نستبعد تدخل #قطر وتركيا لتفجير الوضع العسكري في #ليبيا عن طريق الميليشيات. #المرصد
الرعيش: لا نستبعد تدخل #قطر وتركيا لتفجير الوضع العسكري في #ليبيا عن طريق الميليشيات. #المرصد
تعاون شيطانى بين تركيا وقطر وايران لتشويه صورة الاسلام تخيل رايت احد مشاخخ الشيعة يضلل الناس ويتطاول على السيدة عائشة ام المؤمنين بالمخالفة لايات القرآن الكريم التى برأت السيدة عائشة فى قصة الافك ويتكلم بجهل ان الله ضاعف العقوبة لمن ترتكب الفاحشة من نساء النبى وهذا مثال لم يحدث اصلا كما يقول الله لرسوله ولئن اشركت ليحبط عملك وهذا فرض مستحيل ولو فهم اى شيعى معنى اية التطهير لعرف ان هذا الحقيﻻ يضللهم .
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)
وطالما ان الله يريد ان يذهب عنهم الرجس فقد تم المراد فالله فعال لما يريد
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