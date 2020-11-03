المركز الوطني للأرصاد الجوية: -استقرار في العوامل الجوية على مناطق ليبيا خاصة ف

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-استقرار في العوامل الجوية على مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال فترات النهار حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال ما بين (20-26) م، وتكون على مناطق الجنوب ما بين (25-28) م، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية ما بين (10-15) م، مع ظهور ضباب على بعض المناطق بالجبل الأخضر.

-تتكاثر السحب من حين لأخر خلال هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار متفرقة بداية من مساء يوم الجمعة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية.

#الحدث_الليبي