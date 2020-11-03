رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يستقبل المدير التنفيذي للعمليات لشركة ايني الإيطالية اليساندرو بوليتي، لبحث مجموعة من الموضوعات أبرزها مشروع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية، حيث ناقش الحاضرون باستفاضة كل المسائل المتعلقة به مالياً وقانونياً وفنياً ولوجستياً، والتحديات الراهنة والمتمثّلة في شح الميزانيات، والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع وللقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية التي تأثّرت نتيجة الاغلاقات خلال الفترة الماضية.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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