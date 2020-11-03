رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنو

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد رئيس جنوب أفريقيا دعم بلاده والاتحاد الافريقي لخيارات الشعب الليبي، معلنا ترحيبه باتفاق وقف اطلاق النار الذي مهد الطريق لمفاوضات السلام، كما تطرق الاتصال للنتائج المرجوة من اجتماعات لجنة الحوار السياسي المزمع عقدها في تونس في 9 نوفمبر المقبل، كما أكد رامافوزا، على ضرورة أن يترك لليبيين الفرصة للوصول إلى حل ليبي للازمة الراهنة يصل بالبلاد إلى بر الأمان دون أي تدخل خارجي، منتقداً التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وشئون القارة الأفريقية بشكل عام والتي ساهمت في تأجيج النزاعات وإشعال حروب بالوكالة.
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ليبيا مباشر
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