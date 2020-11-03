القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، يتلقى اتصالاً هاتفياً، من رئيس جمهورية جنو

القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، يتلقى اتصالاً هاتفياً، من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية ودور الاتحاد الأفريقي لحلها، حيث أكد رامافوزا على دور المؤسسة العسكرية في محاربة الإرهاب وسيادة دولة القانون والمؤسسات، ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، مهنئا حفتر بالخطوة المهمة للتوقيع على تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الخطوة تعد دليل على أن القوات المسلحة العربية الليبية مؤسسة عسكرية محترفة ومنضبطة وتحترم القانون الإنساني والدولي.
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ليبيا مباشر
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