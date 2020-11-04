اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تختتم اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من ال

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تختتم اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء اليوم في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا، إلى جملة من التوصيات فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

وشملت بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي مساء اليوم:

-تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الى مقراتها وسحب القوات الاجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة.

اتفقت اللجنة العسكرية ال 5+5 على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

-اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين

تم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة.

-قررت اللجنة العسكرية 5+5 ان يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

-قررت اللجنة العسكرية 5+5 ان يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت.

-يعقد اول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور امري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع اعمالها الى اللجنة 5+5.

-تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها الى حين إتمام الملف.

-تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة

العمل الفوري على فتح رحلات دورية الى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.

-تشكل اللجنة العسكرية 5+5 لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني.

-تطالب اللجنة العسكرية 5+5 مجلس الامن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.