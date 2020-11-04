إعلاميون ليبيون بستنكرون اختطاف بعيو ويحملون الرئاسي مسؤولية سلامته

عبر صحفيون وإعلاميون ليبيون عن استنكارهم للاعتقال التعسفي والتغييب الذي طال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، الذين اعتبروهما انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأدان الصحفيون الذي وقعوا على بيان مساندة، الحملة التي يتعرّض لها بعيو حتى وهو مختطف من طرف أطراف تريد احتكار العمل الإعلامي، وتعرقل جهود تطويره خدمة لمصالحها الحزبية الضيّقة.

وطالب المقعوون من المسؤولين في طرابلس وعلى رأسهم داخلية الوفاق، بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وترك القانون يأخذ مجراه في خصوص أي تهم قد تتعلق به، محملين مسؤولية سلامته للمجلس الرئاسي وداخلية الوفاق.