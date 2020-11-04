عاجل

إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية أعلن آمر منطقة سبها الع

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.

وقال العميد النعاس، في تصريحات إعلامية: “إنه التقى مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأطلعه على توفر الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المواطنين في السفر، واستكمال الأجهزة الأمنية لخطة تأمين المطار بالتعاون مع الأجهزة بمنطقة سبها العسكرية، وعليه أصدر القائد العام للجيش قرارا باستئناف تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل”.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك