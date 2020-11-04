النتائج الأولية للإنتخابات الأمريكية حتى الساعة 6:50 ص بالتوقيت المحلي : الولا

النتائج الأولية للإنتخابات الأمريكية حتى الساعة 6:50 ص بالتوقيت المحلي :

🟦الولايات باللون الأزرق حُسمت لصالح بايدن بـ 223 صوت .

🟥الولايات باللون الأحمر حسمت لصالح ترامب بـ 204 صوت .

⬜️ الولايات الثلاثة باللون الأبيض وإجماليها 13 صوتاً لم يتم فرزها بعد .

الولاية باللون الأزرق الفاتح وعددها 10 أصوات إضافية تسير لصالح بايدن ليكون الإجمالي 233.

الولايات باللون الوردي وعددها 77 صوتًا تسير لصالح ترامب ليكون الإجمالي 281 .

يحتاج أحدهما إلى إجمالي 270 صوتًا ليكون هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية .

(مصدر الإحصاء فوكس نيوز عن سلطات الإنتخابات )