المركز الوطني للأرصاد الجوية: -يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يتوقع أن تكون جيدة الجمعة وتمتد إلى المناطق الداخلية مع احتمالية تكون ضباب أثناء فترة الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

-بينما درجات الحرارة تميل للدف أثناء فترة النهار على أغلب المناطق، وتميل للانخفاض أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على مناطق المرتفعات والمناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (21-27)م، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (25-29) م.