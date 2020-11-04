رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى -أمس الثلاثاء- اتصالا هاتفيا، من سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، لبحث أخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار، حيث أكد العقوري، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، وبدوره أكد السفير الإسباني، حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.
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ليبيا مباشر
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