عاجل

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيط

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، حيث تطرقت المكالمة إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم، وقد عبر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار. فيما ذكّر الرئيس التونسي بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة. وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك