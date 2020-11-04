رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيط

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، حيث تطرقت المكالمة إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم، وقد عبر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار. فيما ذكّر الرئيس التونسي بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة. وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.