المشير خليفة حفتر يشكل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى أصدر المشير خلفية حفتر ا

المشير خليفة حفتر يشكل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى

أصدر المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية تعليماته بتشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتعمل هذه الغرفة وفقاً لما حدده القرار من اختصاصات تتمثل في الآتي :

1- إحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته والتأكد من سيادة القانون .

2- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة بنغازي .

3- التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتأمين الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية ذات العلاقة وتشكيل مفارز للتصدى لأي قوة متمردة أو مخالفة للتعليمات .

4- إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات .

5- الحد من الظواهر السلبية والتهريب .

6- القبض على المطلوبين قضائياً .

7- تنفيذ تعليمات القائد العام بخصوص إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت أملاك خاصة أو عامة وخاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية وبعض الأفراد .

8- المحافظة على الأهداف الحيوية وحماية الأملاك الخاصة والعامة .

9- فرز دوريات في المفترقات والطرق الرئيسية .