الرئيس التونسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا الأزمة الليبية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم.

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال الهاتفي، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، مبينًا أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.

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