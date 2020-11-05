المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا بسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر يصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع رياح شمالية نشطة السرعة على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى القوية أثناء مرور السحب الرعدية وتسبب في ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر يوم الغد حيث يتجاوز (3.00) أمتارـ وتشمل فرصة الأمطار أغلب المناطق بداية من يوم الغد الجمعة ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق خاصة يوم السبت مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

-الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي مناطق ليبيا تتكاثر مساء الغد الجمعة على مناطق الشمال الغربي (المنطقة من الخمس إلى سرت) مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة يوم السبت.

-درجات الحرارة خلال النهار على مناطق الشمال تتراوح ما بين (22-27) م ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد ويكون الانخفاض ملحوظ على مناطق الشمال الشرقي.

-بينما على مناطق الوسط والجنوب تتراوح الحرارة القصوى ما بين (24-28) م وتسجل انخفاض طفيف بداية من يوم الغد.