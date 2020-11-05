المركز الوطني للأرصاد الجوية: يتوقع المركز حدوث تقلبات جوية على مناطق (شمال شرق ليبيا ومناطق الخليج) بداية من يوم السبت الموافق 7/ 11/2020 تؤدي لتكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع رياح شمالية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر.