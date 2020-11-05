رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي كلا من رئيس مجلس التخطيط الليبي مفتاح عبد الو

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي كلا من رئيس مجلس التخطيط الليبي مفتاح عبد الواحد، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لإدارة والتخطيط الأزمات عبد الباسط الكزة، بحضور مستشار مجلس التخطيط الليبي، لمناقشة الميزانية العامة للمرصد بالإضافة إلى مناقشة المشروع الوطني لإدارة وبناء الدولة الذي سيشرع مجلس التخطيط في الاعداد له بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات الليبية.
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ليبيا مباشر
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