"زكريا بوخلال" يتخلى عن تمثيل ليبيا ويفضل اللعب للمغرب أثارت حادثة ا

"زكريا بوخلال" يتخلى عن تمثيل ليبيا ويفضل اللعب للمغرب

أثارت حادثة اختيار اللاعب الليبي "زكريا بوخلال" للجنسية المغربية وتخليه عن تمثيل بلده (ليبيا) موجة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد زكريا بوخلال (20 سنة) من أبرز نجوم فريق الكمار الهولندي، ويحمل الجنسية ليبية بحكم أن والده ليبي، ولكنه يحمل أيضا الجنسية الهولندية بسبب ولادته في هولاندا، ومؤخرا عرضت المغرب عليه الجنسية المغربية لتستفيد منه في اللعب لمنتخبها مستغلة كون أن أمه مغربية، حيث يعطي القانون في مثل هذه الحالات اللاعب الحق في اختيار البلد الذي يريد تمثيله لكن لا يمكنه التغيير بعد ذلك.

وكانت المفجأة المؤلمة للجمهور الليبي أن اللاعب زكريا بوخلال اختار المغرب، على حساب ليبيا وحتى هولندا، وذلك بعد توجيه من والدته المغربية ووالده الليبي.

وكان الليبي طارق والد النجم زكريا قال في تصريحات صحفية بأنه "يرفض تماما بأن يُمثّل نجله بلده الأصلي ليبيا بسبب عدم الاستقرار في البلاد" وأضاف بأن حلمه نجله اللعب بالمنتخب المغربي.

وتداول نشطاء تساؤلات عدة حيث علقوا قائلين "هل تمثيل ليبيا أصبح عار، أم أن ولاء المهاجرين المغاربة لبلدانهم أكبر من ولاء الليبيين، أم أن المصلحة الخاصة مقدسة في عقول الليبيين فقط على المصلحة العامة؟.. مع العلم أن لا دخل للوضع الأمني الحالي لأن اللاعب ليس مطلوب منه الإقامة في ليبيا ولا اللعب فيها بحكم أن جميع المباريات الدولية حتى المحسوبة في أرض ليبيا تقام خارج البلاد".