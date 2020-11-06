البكوش: وضع كورونا في ليبيا حرج

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش التابع لحكومة الوفاق أن الوضع حرج ولازالت ليبيا في المرحلة الرابعة من انتشار الوباء رغم التحسن الطفيف وذلك بسبب استمرار التجاوزات والاختلاط وفتح قاعات المناسبات الاجتماعية ومراكز الدورات التعليمية والصالات الرياضية والمقاهي وغيرها رغم عدم إعطائها الإذن بالفتح .

وأضاف البكوش خلال مؤتمر صحفي أن الموجة الثانية تنذر بالخطر وقد وصلت في أمريكا إلى 100 ألف حاله في اليوم مبينا أن كورونا وقاية ولا يوجد لها علاج حتى الآن وهو الأمر الذي يستدعي الشعور بالمسؤولية والمحافظة.