لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإد

لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإدارة مباراة المنتخب الليبي أمام منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الثالثة لتصفيات الكان والتى ستقام مساء الاربعاء المقبل بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيقود طاقم التحكيم الدولي الغامبى باكارى بابا جاساما، فيما سيراقب المباراة الحكم الدولى السابق جوزيف زانقرى يانقوهو من بوركينا فاسو.

#الحدث_الليبي