لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإد

لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإدارة مباراة المنتخب الليبي أمام منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الثالثة لتصفيات الكان والتى ستقام مساء الاربعاء المقبل بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيقود طاقم التحكيم الدولي الغامبى باكارى بابا جاساما، فيما سيراقب المباراة الحكم الدولى السابق جوزيف زانقرى يانقوهو من بوركينا فاسو.
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لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإد
لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم، تكلف طاقم تحكيم دولي من غامبيا لإدارة مباراة المنتخب الليبي أمام منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الثالثة لتصفيات الكان والتى ستقام مساء الاربعاء المقبل بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيقود طاقم التحكيم الدولي الغامبى باكارى بابا جاساما، فيما سيراقب المباراة الحكم الدولى السابق جوزيف زانقرى يانقوهو من بوركينا فاسو.
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