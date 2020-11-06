المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا ومناطق الخليج تؤدي لتكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق خاصة يوم الغد تسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز ارتفاع (3.00) أمتار.

-بينما تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الساحل الغربي خاصة المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد السبت.

-درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (20-24) م، ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الأخضر وعلى مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (22-26) م.

#الحدث_الليبي