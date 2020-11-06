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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة سجلت أسعار صرف العملات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.29 و 6.30 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار
اليورو = 7.40 دينار
الجنية الإسترليني 8.05 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 2.26 دينار
الدينار الأردني 8.75 دينار

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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