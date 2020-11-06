أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.29 و 6.30 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار
اليورو = 7.40 دينار
الجنية الإسترليني 8.05 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 2.26 دينار
الدينار الأردني 8.75 دينار
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة سجلت أسعار صرف العملات
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة
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