أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.29 و 6.30 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار

اليورو = 7.40 دينار

الجنية الإسترليني 8.05 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الدينار الأردني 8.75 دينار