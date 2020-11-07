السيسي لـ رئيس المجلس الأوروبي: من الضروري إنهاء التدخل الأجنبي ونقل المقاتلين و

السيسي لـ رئيس المجلس الأوروبي: من الضروري إنهاء التدخل الأجنبي ونقل المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس برئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي للمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية المصرية سبل التنسيق المتبادل حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة بما في ذلك الازمة الليبية.

وبدوره،أكد السيسي على ضرورة الاستفادة من الزخم الذي تولد مؤخرا لتحقيق تسوية سياسية شاملة للملف الليبي بما يتماشى مع قرارات ونتائج مؤتمر برلين واعلان القاهرة هذا بالاضافة الى ضمان وقف اطلاق النار المستدام وانهاء التدخل الاجنبي ونقل المقاتلين والمرتزقة الاجانب الى الاراضي الليبية.

وأبرز رؤية مصر فيما يتعلق بالتطورات العامة في الملفات الاقليمية وخاصة الوضع في الشرق الاوسط،مؤكداً على اهمية تعزيز الجهود الدولية لوقف اي انشطة او تدابير انفرادية تعارض قواعد القانون الدولي او تنتهك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب.