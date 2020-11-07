المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا ومناطق الخليج مصحوبة بسحب رعدية وسقوط أمطار، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من مرتفعات الجبل الأخضر حتى امساعد مما تسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز ارتفاع الموج (3.00) أمتار.

-بينما تتكاثر السخب على أغلب مناطق الساحل الغربي خاصة المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

-درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (20-25) م، ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الأخضر، وعلى مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (22-26) م.