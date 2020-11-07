كعيم: الرهان على صنع حلول مستدامة وليس على بيانات «س» «سوف» رأى نائب أمين الاتص

كعيم: الرهان على صنع حلول مستدامة وليس على بيانات «س» «سوف»

رأى نائب أمين الاتصال الخارجي الليبي سابقا د.خالد كعيم، أن الوضع الليبي الراهن يستوجب وضع خطوات محددة ومحدودة للوصول إلى الانتخابات في ظرف أشهر كافية للإعداد ثم الإعلان على إجراء الانتخابات في البلاد، لافتا إلى أن هذا الحل هو الأشمل والأوسع على مستوى التمثيل، والأقصر والأبسط على مستوى صناعة الحلول التي تتصف بالشمولية والاستدامة.

جاء ذلك في ورقة تحليلية بعنوان (الرهان على صنع حلول مستدامة وليس على بيانات "س" "سوف" )

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