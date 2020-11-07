عاجل

وزارة الداخلية في الحكومة الليبية "المؤقتة" تهيب المواطنين سائقي المرك

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة الداخلية في الحكومة الليبية "المؤقتة" تهيب المواطنين سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها، أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم للطرقات العامة، وذلك بسبب هطول كميات كبيرة من الغيث النافع، وتعلن رفعها لحالة الاستعداد في كافة أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات، على أن تبقى هيئة الشرطة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، مع الالتزام التام بتسهيل حركة السير في الشوارع والميادين العامة، التي تأمل الوزارة أن لا تكون الحركة فيها من قبل المواطنين إلا للضرورة، وذلك من أجل سلامة الجميع.

#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك