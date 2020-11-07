ملتقى الحوار السياسي "ليبيا أولا".. الأهداف والمشاركون وآليات اختيارهم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق اللقاء المباشر لـ "ملتقى الحوار السياسي الليبي" تحت شعار (ليبيا أولا) ابتداء من 9 نوفمبر 2020 بالعاصمة التونسية.

وأوضحت البعثة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي ينطلق من مخرجات مؤتمر برلين- المنعقد في يناير 2020 والتي صادقت عليها مجلي الأمن الدولي بقراره رقم 2510 لعام 2020 وأكده في القرار رقم 2542 لعام 2020- المتمثل بالمسار السياسي المتزامن مع المسار العسكري والأمني والمسار الاقتصادي المالي، لافتة إلى أنها دشنت المسار السياسي في فبراير 2020 في جنيف، وانطلقت أعمال ملتقى الحوار في 26 أكتوبر في جلسة تعريفية جمعت كافة أعضاء الملتقى عبر الاتصال المرئي.

وأضافت البعثة، أن الهدف الأسمى للملتقى هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية في ليبيا، بحيث يتمكن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أن للوصول لهذه الغاية يجب التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة قانونية تلائم المرحلة.

وعن المشاركين في جلسات الحوار المرتقبة، قالت البعثة إنها "حرصت كل الحرص على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيلا أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي"، وأضافت :"البعثة سبق وأن عقدت مئات اللقاءات مع مختلف المكونات النسائية والشبابية وعمداء البلديات والأقليات ومنتسبي النقابات والأحزاب السياسية والأجسام القائمة داخل الأراضي الليبية وخارجها، وستوضع مخرجات كل تلك المشاورات واللقاءات بين يدي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين تقع عليهم مسؤولية تاريخية ووطنية مضاعفة أمام الشعب الليبي ثم أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب ويتابع هذا الملتقى والمسارات الأخرى، وقد التزم بدعم كل ما يتوافق عليه الليبيون".

كما أشارت البعثة إلى أن المشاركة في عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقتصر على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم -وعددهم 75 شخصا-، خصوصا بعد تعهدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن يخرج بها الملتقى.