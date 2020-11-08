المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازال تأثير المنخفض العلوي على أغلب مناطق الشمال الشرقي والخليج بسقوط أمطار من حين لأخر خلال هذه الأيام يصحبها خلايا رعدية من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مما تسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة أحيانا هذا اليوم على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر.

-بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الساحل الغربي خاصة المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين لأخر، وتشمل بعض مناطق الدواخل ومناطق الجفرة، ويوم الغد بعض مناطق الجنوب الشرقي (السرير وتازربو).

-مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصبح الباكر على المرتفعات الجبلية.

-درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (21-25) م، ولا تتجاوز (19) م على مرتفعات الجبل الأخضر، وعلى مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (22-26) م.