الزبيدي: مواجهة الوجود التركي في #ليبيا يحتاج إلى إرادة دولية قوية وجادة لتمهيد الأرض لحل سياسي. #المرصد
الزبيدي: مواجهة الوجود التركي في #ليبيا يحتاج إلى إرادة دولية قوية وجادة لتمهيد الأرض لحل سياسي. #المرصد
افتحولهم سفارة في العاصمة ويتم التعامل مع تركيا كأي دولة أخرى في الدولة الليبية ـ لها مصالح مشتركة وعدم تدخلهم في شئون الاعراف المتعلقة بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية ـ شأنها كشأن الدول الاخرى في ليبيا التي تحترم الاعراف الوطنية مثل كوريا والصين واندونيسيا ودول الخليج ومصر وبعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية ـ قي ظل أحترام المواثيق الدولية والوطنية ـ وإذا كانت هناك أي دولة لها مشاكل مع الدولة التركية فيمكنهم حل مشاكلهم بعيدا عن القضية الليبية والارض االليبية – حتى لا يتم الخلط وتتم توضيح ومعرفة اماكن الخلل والدول أو الأطراف التي تفتعل المشاكل وتسبب العراقيل ـ في عملية الاصلاح الليبية والبلاد التي تعرضت لهجمة لم يعرف سببها حتى الأن ….!!!!!
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