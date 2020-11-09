عضو مجلس النواب صالح افحيمه:

-التأسيس القانوني والسياسي الصحيح للمرحلة المقبلة هو الضامن الوحيد للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف ويكون في مصلحة الوطن.

-النقاط الواردة في المسودة المسربة والمزمع إدخالها كتعديلات على اتفاق الصخيرات ليست بذلك السوء الذي كنا نتوقعه ولكنها تبقى دون مستوى التطلعات.

-نعول كثيرا على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تعديل ما يلزم تعديله وعدم الانصياع للضغوطات التي قد تمارس عليهم ونثق في قدرات عدد كبير منهم.

-يجب الاستفادة من الأخطاء التي تم ارتكابها في حوار الصخيرات لضمان عدم تكرارها.

#الحدث_الليبي