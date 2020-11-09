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عضو مجلس النواب صالح افحيمه: -التأسيس القانوني والسياسي الصحيح للمرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو مجلس النواب صالح افحيمه:

-التأسيس القانوني والسياسي الصحيح للمرحلة المقبلة هو الضامن الوحيد للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف ويكون في مصلحة الوطن.
-النقاط الواردة في المسودة المسربة والمزمع إدخالها كتعديلات على اتفاق الصخيرات ليست بذلك السوء الذي كنا نتوقعه ولكنها تبقى دون مستوى التطلعات.
-نعول كثيرا على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تعديل ما يلزم تعديله وعدم الانصياع للضغوطات التي قد تمارس عليهم ونثق في قدرات عدد كبير منهم.
-يجب الاستفادة من الأخطاء التي تم ارتكابها في حوار الصخيرات لضمان عدم تكرارها.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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