مسودة الحوار السياسي المعروضة في الملتقى : في حال لم يتم الاتفاق على المسار ال

مسودة الحوار السياسي المعروضة في الملتقى :

في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر يعود لملتقى الحوار السياسي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.

التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية.

يتم العمل على تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين.

يجب أن تحرص الحكومة على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية ومكافحة الفساد.

يتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار الوزراء والنائبين من مناطق مختلفة.

سيصدر الملتقى لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتسيير عمل المجلس الرئاسي.

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