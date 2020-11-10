خوض في الأعراض وكذب وتكفير .. بالصور | #المرصد تقتفى أثر أخطر شبكة صفحات مزورة ت

خوض في الأعراض وكذب وتكفير .. بالصور | #المرصد تقتفى أثر أخطر شبكة صفحات مزورة تستهدف الليبيين على فيسبوك. #ليبيا
خوض في الأعراض وكذب وتكفير .. بالصور | #المرصد تقتفى أثر أخطر شبكة صفحات مزورة تستهدف الليبيين على فيسبوك. #ليبيا
.من يسميهم الاخوان المسلمين فهو غبى لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا لا ينطبق عليهم ولكن ينطبق عليه صفة الاخوان المفلسين تماما
عن أبى هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أتدرون من المفلس – قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا؛ وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار).
أضف تعليقـك