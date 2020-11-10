المحجوب: المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على أرض الواقع أكد مدير إدارة التوج

المحجوب: المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على أرض الواقع

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن ما يميز الحوارات القائمة عن غيرها من الحوارات هو نقل السلطة من يد الجماعات المسلحة من طرابلس لسرت وذلك عبر نقل مقرات إدارة الدولة لسرت وبالتالي إبعادها من يد المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها وتجعلها تنساق ورائها.

وأشار المحجوب في مقابلة مع قناة الحدث إلى أن المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على الأرض حيث سيتم فتح الطريق الرئيسي مصراتة سرت وإعداد الخطة الشاملة لتوزيع القوة الأمنية على الخط البري مصراتة الجفرة سرت وتم تحديد عدد الآليات والأفراد وأيضا توحيد حرس المنشآت.