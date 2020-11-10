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بعثة الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من قد يعرقل سير منتدى ال

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعثة الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا استعدادها "للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بالتوافق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بليبيا إنها ترحب "بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدا عن التدخّل الأجنبي".

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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