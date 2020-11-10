بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم بمدينة سرت بين 10 و13 نوفمبر الجاري، للاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في مدينة غدامس.

وتتوقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحضر وتشارك في هذه الجولة ان يستكمل المشاركون آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة لاستكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة .