بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم بمدينة سرت بين 10 و13 نوفمبر الجاري، للاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في مدينة غدامس.
وتتوقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحضر وتشارك في هذه الجولة ان يستكمل المشاركون آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة لاستكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة .
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتر
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم بمدينة سرت بين 10 و13 نوفمبر الجاري، للاسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في مدينة غدامس.
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