رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: -نرحب بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي ال

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي:

-نرحب بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الجمهورية التونسية برعاية الأمم المتحدة الذي بدأ أمس الاثنين 9 نوفمبر 2020م، والذي يهدف إلى مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي.

-هذا الحوار يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول هامة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

-نطالب جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكلٍ بناءٍ في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي الشقيق للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

-نثمن الجهود المُخلصة التي بذلتها الجمهورية التونسية الشقيقة لاستضافة جلسات الحوار بين الأشقاء الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه.

-نؤكد استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.