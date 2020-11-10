مدير مركز البحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف: من خلال المتابعة لم

مدير مركز البحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف:

من خلال المتابعة لما تم تسريبه من مسودة تتعلق بالجنة لحوار التى تعقد جلساتها فى تونس -ولا نعلم اذا كانت صحيحة أو غير ذلك- فأننا كمركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة نؤكد على بعض الملاحظات التى نراها مهمة جداً من خلال أطلعنا على المسودة:

-جاء فى مسودة الهوية وبالأخص فى النقطة الثانية "أن الإسلام هوية أساسية للمجتمع ومصدر أساسي للتشريع" ونضع خط تحت "مصدر أساسي للتشريع" حيث أننا أمام فخ تشريعي، فكما نعلم أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع والتي تشمل أيضاً العرف و مبادئ القانون الطبيعي، ويكون الصفقة والقضاء مصدرين تفسيرين، إذا نحنُ أمام خطوة خطيرة قد تجرنا إلى أزمة مستقبلية إذا ماتم تمرير هذه المسودة وجعلها قاعدة دستورية يتم الاستناد عليها مستقبلاً ويجب على خبراء القانون الدستوري مراجعة كل حرف يكتب "فالشيطان" يكمن فى التفاصيل.

-تتحدث المسودة عن قاعدة دستورية سيتم من خلالها تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد وسيتم من خلال هذه القاعدة الذهاب للانتخابات دون وضع دستور، مما يجعل القاعدة الدستورية الموضوعة بديل للدستور مما يعني فترة انتقالية خامسة وسادسة بدل من مرحلة الاستقرار والاحتكام للدستور.