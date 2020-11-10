غوتيريش: مستقبل #ليبيا يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية. #المرصد
غوتيريش: مستقبل #ليبيا يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية. #المرصد
أكد موخرا احد المحاميين الليبيين في قضية العدوان على ليبيا 19- 3-2011 –
ان الناتو استخدم في قصف مدينة طرابلس الليبية – مادة اليوارنيوم المشع – المحرمة دوليا – وسببت في ثلوث إشعاعي سبب العديد من الأمراض السرطانية والثلوث ونقص في الأكسجين وتلوث التربة بمادة الغبار المشع الذي يذوب في المياه –
وطالب المحاميين الليبين المجتمع الدولي في تعويضات ملموسة وتقديم التعويضات التي يطالب بها أهالي الضحايا الليبيين – سواء مادية او صحية او معنوية –
حيث انتشرت الأمراض بسبب المواد المشعة التي استخدمها حلف الناتو ضد الليبيين في المنطقة الغربية – بعد تحاليل المهندسين الجيولوجين الليبيين في هذا التخصص .
كذلك شكلت الادارة الصحة الليبية فرق عمل في بعض البلديات لمراجعة وتطوير وتنظيم العمل التمريض والتعقيم والادارة الطبية والتهوءة اللازمة داخل المستشفيات – بحيث يسير العمل بشكل متخصص – ودقيق – وعلمي في الأقسام المختلفة – ورعاية المرضى داخل المستشفيات بشكل. دقيق والمحافظة على نفسيتهم حتى تكون هناك نتاءج ايجابيةً ومشجعة سواء للموظفين والموظفات والتامينن والامن والادارة او للنزلاء داخل المؤسسة الصحية . والله ولي التوفيق .
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