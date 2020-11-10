سفارة الولايات المتحدة في ليبيا: -نشعر بقلق بالغ ونتابع عن كثب التقارير الإعلام

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا:

-نشعر بقلق بالغ ونتابع عن كثب التقارير الإعلامية التي تفيد بأنّ المحامية حنان البرعصي، التي سعت بهمة ونشاط لمحاربة الفساد في ليبيا، قد قُتلت اليوم في بنغازي. -لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين.

-نكرّر التزامنا القوي بالسماح لجميع الليبيين، بمن فيهم النساء والشباب بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلّق بمستقبل بلدهم.

-بينما يجتمع الليبيون من مختلف الأطياف السياسية في تونس، تؤكد جريمة القتل البشعة هذه على أهمية إنشاء حكومة تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي بدلاً من السماح للفساد والقوة الغاشمة بإملاء مستقبل ليبيا.

-نحثّ السلطات الليبية على التحقيق في جريمة القتل هذه وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.

-نغتنم هذه المناسبة أيضًا للإعراب عن قلقنا بشأن التقارير التي تفيد بأنّ ركّاب الخطوط الجوية المسافرين من بنغازي إلى طرابلس قد احتُجزوا بشكل غير قانوني بعد وصولهم على متن إحدى أولى الرحلات التجارية التي تم استئنافها بين الشرق والغرب.

-مع التوصل لحلّ السياسي للصراع في ليبيا، يجب أن ينتهي الآن عهد الاعتداء على المدنيين الأبرياء بين مفقود وقتيل.

#الحدث_الليبي