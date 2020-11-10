رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة د. المبروك بوعميد: -مقتل حنان البرعصي جريمة ج

رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة د. المبروك بوعميد:

-مقتل حنان البرعصي جريمة جنائية تضع ثقة الشعب في الأجهزة الأمنية على المحك، والجريمة على المستوى الأخلاقي تعكس خلل في القيم، فليس برجل من يقتل إنسان غدرا خارج ميدان المعركة وليس برجل من يقتل إمرأة أو طفل أو شيخ لكن قتلت حنان البرعصي (حنان فبراير) (عزوز برقة) وغادرت الدنيا.

-حنان زارت منطقة ورشفانة سنة 2014 وشاهدت أعمال التتار من حرق وتدمير البيوت وحاولت فضح الجرائم المرتكبة في حق أهل المنطقة، كانت حنان إنسانة بسيطة جريئة مندفعة حاول الكثير استغلال ذلك، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وان يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

#الحدث_الليبي